Die deutschen Sportler der Special Olympics World Games haben bereits ihre Ausrüstung für die bevorstehenden Wettkämpfe erhalten, auch all jene, die im Rahmen der Golfwettbewerbe in Bad Saarow am Scharmützelsee ihre Besten ermitteln werden. Das Logo der Spiele, das Herz-Maskottchen, und andere Erinnerungsstücke kann sich aber auch jedermann nach Hause holen. MOZ.de hat mal gestöbert.

Über den Internetauftritt der Special Olympics World Games Berlin 2023 gelangt man über ein kleines blaues Feld mit Einkaufswagen-Symbol am rechten Bildrand zu dem speziellen Webshop.

Ein Klick und schon leuchten einem Pullover, T-Shirts und Mützen entgegen. In verschiedenen Farben und Größen.

Für jeden Geschmack und Größe etwas im Angebot

Beim Durchsehen des Angebotes entdeckt man Angebote von preisgünstig bis relativ teuer. Eine Anstecknadel (Pin) für die Kleidung mit dem Logo der Spiele ist für 2,90 Euro zu haben, ebenso Schlüsselanhänger. Spezielle Handtücher sind aktuell für 18 Euro zu bestellen, Sweatshirts mit einem großen grünen Herz drauf für beispielsweise 34,90 Euro.

Dazwischen liegen die Offerten für Kühlschrankmagneten, Basecaps, Taschen, Federmappen, Ofenhandschuhen. Es gibt aber auch handgemachte Seifen in den Duftrichtungen Tangerine/Gewürznelke oder Mojito sowie jede Menge Dinge mit Berlin-Motiven. Fernsehturm oder Brandenburger Tor schmücken Kaffeetassen, Trinkbecher, Müslischalen, Smartphonehüllen und Brillenetuis. Dazu Kerzen, diverse kleine Daumenkino und Spiele...

Aufgeführt sind auf der speziellen Internetseite auch Versandgebühren und Bezahlmöglichkeiten.

Und wer etwas mehr über den Webshop selbst, über die Designer und Hersteller der Produkte erfahren möchte, der wird auch gleich auf die entsprechenden Texte und Fotos hingewiesen.

Einige Souvenirs wird es beim Golfclub Bad Saarow zu kaufen geben

Special Olympics World Games Olympia zuschauen in Bad Saarow – so wird es möglich Bad Saarow Und was ist, wenn man gar kein Internet hat oder aber nicht auf diesem Wege die Souvenirs der Special Olympics World Games Berlin 2023 bestellen möchte?

Auch hierfür gibt es eine Lösung. Wie aus dem Golfclub in Bad Saarow, Austragungsort der Olympischen Golfwettbewerbe, zu erfahren ist, soll es dort auch einige der Andenken direkt im Golfklubhaus (Parkallee 3 in Bad Saarow) zu kaufen geben. Clubmanager Johannes Redmer kündigte gegenüber MOZ.de an, dass dies voraussichtlich ab Ende Mai der Fall sein wird. Zu erwerben soll es eine Auswahl aus dem Angebot geben.

Bereits ab etwa Mitte Mai wird es im Fürstenwalder Tourismusbüro (Mühlenstraße 1) eine kleine Auswahl der Andenken von den Special Olympics geben, informierte Büroleiterin Antje Oegel auf eine entsprechende Anfrage von MOZ.de. Die Tourismusbüros von Bad Saarow sowie Wendisch Rietz dageben führen, wie sie ebenfalls MOZ.de antworteten, keine speziellen Angebote der Special Olympics World Games Berlin 2023.