Zu Beeinträchtigungen im Berufsverkehr ist es am frühen Freitag (27. Mai) auf der Autobahn A12 in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder gekommen. Nach Auskunft der Pressestelle der Polizeidirektion Ost kam es gegen 5.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Briesen und Müllrose in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder zu einem Auffahrunfall, an dem zwei Lkw beteiligt waren.