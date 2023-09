Als am 22. März 2022 die Gigafactory von Tesla in Grünheide eröffnete, waren nicht nur Elon Musk und geladene Gäste vor Ort, sondern auch Klimaaktivisten. Einige von ihnen seilten sich von Schildern über der Autobahn A10 ab – in unmittelbarer Nähe der Fabrik.

Am heutigen Donnerstag (7. Septem...