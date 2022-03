Eine mutmaßliche Protestaktion hat am Dienstag bei Erkner (Oder-Spree) zu einer Sperrung des Berliner Autobahnrings geführt. Der Verkehr auf der A10 in beiden Fahrtrichtung gestoppt worden, weil Menschen an einer Brücke über der Autobahn hingen, sagte ein Polizeisprecher. Die Sperrung der A10 liegt zwischen Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) und dem Dreieck Spreeau (Oder-Spree) vor. Es habe sich ein Stau gebildet.

Update 15:40 Uhr: Mittlerweile ist die A10 ab Freienbrink Richtung Erkner, Rüdersdorf und Berlin-Marzahn wieder freigegeben.

Weitere Protestaktionen rund um den Delivery Day

Klimaaktivisten der Gruppen Sand im Getriebe, Ende Gelände und Extinction Rebellion protestierten ebenfalls gegen die „Gigafactory“ und blockierten nach eigenen Angaben ein Werkstor. Sie kritisieren, die neue Fabrik gefährde die Wasserversorgung in Brandenburg und Berlin. Zudem sei es nicht sinnvoll, Autos mit Verbrennungsmotor durch Elektroautos zu ersetzen. „Was wir stattdessen brauchen, sind kollektive Formen der Mobilität, ein ticketfreier und gut ausgebauter ÖPNV, vor allem auf dem Land, sowie ein Umbau der Autoindustrie, gemeinsam mit den Beschäftigten“, hieß es in einer Mitteilung.

Aktivisten von Brücke abgeseilt

Zugausfälle bei S-Bahn und RE Störung im Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg fast behoben – Sabotage durch Tesla-Gegner? Berlin/Frankfurt (Oder) In sozialen Medien war von einer Abseilaktion die Rede, die sich gegen die neue Tesla-Autofabrik richte. Das Werk sollte am Dienstag eröffnet werden.

Zugausfälle bei S-Bahn und RE Störung im Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg fast behoben – Sabotage durch Tesla-Gegner? Berlin/Frankfurt (Oder) Laut einer Pressemitteilung handle es sich um KlimaktivistInnen, die „...anlässlich der Eröffnung des Berliner Tesla-Werks gegen Elektroautos und für eine echte Verkehrswende [...] protestieren.“ Neben dieser Kritik verwiesen die AktivistInnen auch auf die anhaltende Kritik seit Baubekanntgabe des Tesla-Fabrik in Grünheide und die Diskussionen um deren Wasserverbrauch.

Rettungskräfte aus Berlin und Brandenburg

Die Polizei machte keine Angaben zu Zielen der Aktion auf der Brücke. Insgesamt hätten die Beamten dort fünf Menschen angetroffen, drei davon mit einem Plakat. Zwei hätten begonnen, sich abzuseilen. Nach MOZ-Informationen ist auch die Feuerwehr aus Erkner im Einsatz und leistet Amtshilfe.

Um die Teilnehmenden der Protestaktion von der Brücke zu geleiten, waren die Höhenretter der Berliner Polizei im Einsatz.

