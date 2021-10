Am alten Spreearm in Berkenbrück sieht es aus wie Kraut und Rüben. Mal ist ein Steg mit Holzbohlen belegt, mal einer mit Metallgitter. Einige sind so marode, dass sie nur noch entsorgt werden können. Die Bootsanleger sind meist mehrere Jahrzehnte alt und bieten keinen schönen Anblick.

