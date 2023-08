Auf der Autobahn A12 in Richtung Autobahndreieck Spreeau hat sich am Mittwoch (16. August) ein Unfall ereignet. Um 8:31 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einer Unglücksstelle zwischen den Anschlussstellen Briesen und Fürstenwalde Ost gerufen. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Wie eine Sprecherin der Polizeipressestelle auf Nachfrage von MOZ.de mitteilte, waren zwei Fahrzeuge – ein Hyundai und ein Opel – in den Unfall verwickelt. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und musste gegen 9 Uhr in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch zur Art und Schwere der Verletzungen konnte die Polizei noch nichts sagen.

Autobahn in Richtung Berlin voll gesperrt

Während der Rettungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Berlin für eine dreiviertel Stunde voll gesperrt. Stand 10 Uhr befanden sich beide Fahrzeuge auf dem Standstreifen und der Verkehr wird bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Laut ADAC hat sich ein Stau von einem Kilometer Länge gebildet.