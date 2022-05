Auf der Ortsverbindung zwischen Heinersdorf und Steinhöfel hat sich am Freitagmorgen (27. Mai), gegen 8 Uhr, ein schwerer Unfall ereignet. Der Fahrer eines Dacia ist auf regennasser Fahrbahn von der Straße abgekommen und dann frontal in einen Alleebaum gekracht. Der Aufprall war so heftig, dass ...