Im Ortsteil Petersdorf in Bad Saarow ist am Freitag (21.7.) eine Frau bei einem Unfall verletzt worden. Nach Angaben von Stefan Möhwald von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost sei die 26 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiat in der Straße Am See in den frühen Morgenstunden nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Ursache ist noch unklar.

Der Notruf in der Regionalleitstelle ging um 6:27 Uhr ein. Der Rettungsdienst war wenig später vor Ort, versorgte die Verletzte und brachte sie ins Krankenhaus. Während der Bergungsarbeiten war die Straße halbseitig gesperrt.

Straße Am See in Bad Saarow, Ortsteil Petersdorf wieder frei

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilt, sei das beschädigte Fahrzeug gegen 7:45 Uhr abgeschleppt und die Fahrbahn um 8:30 Uhr wieder vollständig freigegeben worden. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro.