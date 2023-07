Urlaub ist die schönste Zeit des Jahres. Kann der Hund mit in die Ferien, ist das für Tierbesitzer die Krönung. „Viele Halter reisen mit ihrem Vierbeiner am liebsten mit dem Auto statt mit dem Flugzeug“, sagt die Fürstenwalder Hundetrainerin Stefanie Wilke. Damit Bello und Co ungestresst am ...