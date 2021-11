Mehr als 15 Stunden lang war die A12 in Fahrtrichtung Berlin am Mittwoch und Donnerstag gesperrt. Bei einem Horror-Unfall zwischen Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde, auf Höhe der Abfahrt Briesen, war ein Holzlaster auf einen Sattelzug gekracht. Der Lkw ging in Flammen auf , der Fahrer kam bei dem U...