Der Bahnübergang in Berkenbrück, An der Schlehenhecke, ist am kommenden Wochenende (29. bis 30. Januar) voll gesperrt. Das teilt die VLC Verkehrs- und Leiteinrichtungen GmbH in Cottbus als verantwortliche Sicherungsfirma mit. Als Grund werden dringend notwendige Gleisbauarbeiten genannt. Deshalb muss der Bahnübergang von Sonnabend 8 Uhr bis Sonntag 18 Uhr für den gesamten Verkehr voll gesperrt werden. Nach Informationen des Bauleiters Ralf Meyer müssen Überwegsplatten ausgetauscht und erneuert werden.