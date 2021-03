Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Abschleppdienst sind am Donnerstagnachmittag an die Kreuzung Ernst-Thälmann-/Triftstraße in Fürstenwalde geeilt. Zwei Autos waren dort gegen 16.15 Uhr aufeinander gekracht. „Bei dem Unfall wurden zwei Personen leicht verletzt“, sagte Roland Geisler, Dien...