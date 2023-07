Musik liegt in der Luft – zumindest an diesem kommenden Wochenende rund um den Scharmützelsee, wenn gleich in mehreren Orten zu Veranstaltungen geladen wird. Moz.de hat mal nachgeschaut und ein paar Angebote zusammengetragen.

Richtig rockig wird es da garantiert am Sonnabend (29. Juli), wenn ab 21 Uhr in Diensdorf-Radlow die Band Purple Rising aus Bad Homburg den Hof der Alten Schulscheune bespielt. Purple Rising interpretiert die Musik von Deep Purple gekonnt virtuos, ganz im Stil der Siebziger. Das Team der Schulscheune freut sich sehr, dass dieses Konzert zustande gekommen ist und die Band den weiten Weg aus dem Taunus (Hessen) für diesen Auftritt auf sich nimmt. Vorverkauf zu 25 Euro (AK28), Informationen unter www.Alte-Schulscheune.de

Kanalfest in Wendisch Rietz

Beim 21. Kanalfest auf der Festwiese (Seestraße 9A) in Wendisch Rietz werden, ebenfalls am Sonnabend (29. Juli), ab 15 Uhr die Musiker der Schneeberger Bergkapelle auf der Bühne stehen. Auch die beiden Schlagersänger Regina Thoss und Hans-Jürgen Beyer sind angekündigt. Anschließend sorgt eine Partyband ab 19 Uhr für Stimmung, für 22 Uhr ist eine Lasershow inklusive Feuerwerk geplant. Der Eintritt zum Fest ist frei. Wer richtig in die Luft gehen und den Scharmützelsee von oben erleben möchte, der kann dies bei Hubschrauberrundflügen zwischen 10 Uhr und 18 Uhr. Start und Landung jeweils am Bahnhof Scharmützelsee, Tickets (65 Euro) gibt es im Tourismusbüro von Wendisch Rietz.

Schlagerparty in Bad Saarow

Eine „Schlagerparty am Scharmützelsee“ wird am Sonnabend (29. Juli) ebenfalls gefeiert – ab 14 Uhr auf dem Spielplatz an der Schwanenwiese in Bad Saarow (Seestraße 40). Bei freiem Eintritt kann über Stunden geschwoft werden. Laut Veranstalter sollen bis gegen Mitternachts Hits erklingen, die garantiert alle zum Mitsingen und Tanzen animieren.

Rock ´n Roll in Steinhöfel

Ein Stück weg vom Wasser – in Steinhöfel – spielt am Sonnabend (29. Juli) Metrockolis ab 19 Uhr zu einer rockigen Party auf. Die Band tritt im Zusammenhang mit einem bereits um 11 Uhr beginnenden Harley-Treffen am Ulmenhof auf. Zu sehen sind auch Dodge Ram-Fahrzeuge.

Orgelmusik in Fürstenwalde und Bad Saarow

Wem dies alles zu laut oder rockig ist – der kann am Sonntagabend (30. Juli) ab 17 Uhr im Fürstenwalder Dom St. Marien ein Orgelkonzert mit Alessandro Bianchi aus Italien besuchen. 19.30 Uhr spielt der Musiker dann auch noch in der Kirche in Bad Saarow.