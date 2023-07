Es geht beschaulich zu in dem Gebiet an der Neuen Gartenstraße und im Ulanenring. Wohnungen in den ehemaligen Kasernengebäuden und Gärten prägen das Bild des ruhigen Stadtviertels von Fürstenwalde.

Jetzt will der Eigentümer der Fläche einen bisher brach liegenden Teil einer Bebauung zuführen....