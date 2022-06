Baucontainer, Bauarbeiter, Bagger und eine große Baugrube ziehen die Blicke an der Ecke Seilerstraße/Bergstraße in Fürstenwalde auf sich. Dort soll ein Mehrfamilienhaus mit 28 Wohnungen in Blockrandbebauung, direkt an der Straße, entstehen. „Wir sind beim Erdaushub und beginnen gleichzeitig m...