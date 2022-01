Wird das Haus am See in der Dagwoseestraße 26 in Dagow bei Neuglobsow in der Gemeinde Stechlin bald zum Pilgerort für TV-Touristen? So wie sie zu Tausenden jedes Jahr zu den Schauplätzen des „Bergdoktors“ nach Österreich reisen? Das hält Elli Graetz für eher unwahrscheinlich. „Wir sind h...