Es ist ein Dauerthema in Löwenberg, eines, das viele Pendler nach Berlin gewaltig nervt. Die Züge der Regionalexpresslinie RE5 halten nur alle zwei Stunden am Bahnsteig in Löwenberg (Mark). Seit zwei Jahren kämpft eine Bürgerinitiative (BI) für einen Stundentakt. Bislang ohne Erfolg. Doch jetz...