Der Aufbau eines Museums in der früheren Klosteranlage der Zisterzienserinnen in Zehdenick sowie die Sanierung des Gebäudes in der Dorfkirche in Klein-Mutz sind ein Stück weit mehr gesichert. Für beide Vorhaben gibt es Geld aus dem Fördertopf für Denkmaleigentümer. Insgesamt sind 150.000 Eur...