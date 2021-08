Groß werben musste Petra Tydeks nicht im Dorf. Für die meisten Einwohner in Liebenberg war sowieso klar, dass sie kommen würden – nach so langer Zeit. Am Sonnabend hatte die Ortsvorsteherin auf die Festwiese zu einem lockeren Beisammensein eingeladen. Das erste Treffen der Dorfgemeinschaft seit...