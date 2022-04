Ob ein Künstler „wirklich gut“ ist, das entscheidet sich nicht bei DSDS oder ähnlichen Scharfrichter-Veranstaltungen, das ergibt sich in der täglichen Praxis. So erging es dem jungen Künstler Diaz am Freitag in der Klosterscheune. Der gebürtige Zehdenicker Tobias Wojczewski - als Vorrunden-...