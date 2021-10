Zeitweise schien es so, als würde es in Zehdenick niemals eine Katzenschutzverordnung geben. In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung überwog anfänglich die Skepsis, ob eine solche Verordnung rechtlich überhaupt durchgesetzt werden kann. Doch mit einigen Kompromissen gelang es den Abgeordnet...