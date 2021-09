Im Vorfeld des Beitritts des Servicebetriebs Rheinsberg zum Trink- und Abwasserverband Lindow-Gransee wurde auch die Übertragung von Grundstücken vertraglich geregelt. Also alles klar? Nein, Jahre später ist das Prozedere nun für Frust beim TAV gut, denn Rheinsberg will nicht so wie der Verband.