Der Appell von Professor Hans-Peter Grossart vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei an Landrat Ludger Weskamp (SPD) hätte am Freitag nicht eindringlicher sein können: „Wenn man die Fontane-Maräne erhalten will, muss man jetzt Sauerstoff in den See einbringen.“ Schließlich ist die Fontane-Maräne im Stechlinsee endemisch, die Fischart ist nur dort zu finden. Doch allmählich geht dem Fisch die Luft aus.

