Die Sache war zu schön, um wahr zu sein. Eine international agierende Immobilien-Firma hat heruntergekommene Denkmäler auch in Oberhavel gekauft, um sie in Renditeobjekte zu verwandeln. Ausländische Klein- und Großanleger haben an der Verwandlung geglaubt. Doch die Sache ging gründlich schief.