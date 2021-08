„Wenn das mit dem Baufortschritt so zügig weitergeht, können wir im Oktober wohl schon Einweihung feiern“, scherzte Landrat Ludger Weskamp (SPD) in Richtung Sven Hagen, dem neuen Leiter der Exin-Förderschule in Zehdenick. Nach dem ersten Spatenstich im Juni und der Grundsteinlegung im Juli, f...