Ab Donnerstag, 13. Juli, ist es so weit: Die Erneuerung der B96 zwischen Nassenheide und Teschendorf beginnt. Bis Anfang Dezember wird die Bundesstraße abschnittsweise voll oder teilweise gesperrt sein. Erneuert wird ein 6,7 Kilometer langer Abschnitt vom Ende der zweispurigen Ausbaustrecke südlich von Nassenheide bis zum Ortseingang Teschendorf. Ertüchtigt wird auch der Einmündungsbereich der Landesstraße 213 in Nassenheide.

Geplant ist neben der Sanierung der Fahrbahn, auch die Entwässerung neu zu regulieren, die Seitenbereiche an der Ortsdurchfahrt Nassenheide umzugestalten, eine Busbucht zu erneuern und den Gehweg bis zur Einmündung Teerofener/ Friedrichsthaler Weg zu verlängern. Eine Vollsperrung ist in einigen Bereichen unvermeidbar, so der Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg. Er folgt damit den gesetzlichen Regelungen zum Schutz der Bauarbeiter.

Verkehr wird über Sommerfeld und Herzberg umgeleitet

Die Bauarbeiten gliedern sich nach Angaben des Landesbetriebs Straßenwesen in mehrere Abschnitte:

Vom 13. bis 27. Juli: Vollsperrung der Anschlussstelle Oranienburg-Nord von Berlin kommend bis Teerofener Weg. Die Kreuzung Teerofener Weg/B96 wird halbseitig gesperrt. Richtung Norden kann abgebogen werden.

Vom 28. Juli bis 25. August: Vollsperrung der B96 vom Teerofener Weg (halbe Kreuzung) bis Abzweig L213 nach Neuholland in Nassenheide und der westlichen Fahrbahn des vierspurigen Abschnitts bis zur Straße Am Dorfanger. Zu beiden Terminen gilt folgende Umleitung: ab Anschlussstelle Oranienburg-Nord über die L191 bis nach Sommerfeld. Von dort über die L19 bis Herzberg (Mark) und weiter über die B167 nach Löwenberg und die B96 nach Teschendorf beziehungsweise umgekehrt.

Vom 28. August bis 13. Oktober: Die Arbeiten werden in diesem Zeitraum vom Abzweig L213 bis zur Tankstelle Q1 fortgesetzt. Die Tankstelle kann erreicht werden. Gesperrt wird die östliche Fahrbahn des vierspurigen Abschnitts, die westliche Fahrbahn der : Die Arbeiten werden in diesem Zeitraum vom Abzweig L213 bis zur Tankstelle Q1 fortgesetzt. Die Tankstelle kann erreicht werden. Gesperrt wird die östliche Fahrbahn des vierspurigen Abschnitts, die westliche Fahrbahn der B96 kann in beiden Richtungen befahren werden. Vollsperrung der L213 bis Friedrichsthaler Weg.

Vom 16. Oktober bis 1. Dezember: Die B96 wird ab : Die B96 wird ab Tankstelle Q1 bis Ortseingang Teschendorf voll gesperrt sein. Die Kreuzung Alte Grüneberger Landstraße/B96 wird halbseitig gesperrt sein. Vollsperrung der westlichen Fahrbahn von der Tankstelle Q1 bis Straße Am Dorfanger, die östliche Fahrbahn kann bis zur Tankstelle Q 1 befahren werden. Für diesen letzten Abschnitt gilt folgende Umleitung: Ab Nassenheide über die L213 zur B167 bis Löwenberg und B96 nach Teschendorf und umgekehrt.

Jetzt mitmachen beim Mobilitätskompass 2023!

Wir möchten mehr über das Mobilitätsverhalten der Brandenburgerinnen und Brandenburger erfahren, um noch gezielter auf Probleme oder positive Entwicklungen in unserer Heimat eingehen zu können. Ihre Erfahrungen und Einschätzungen sind dabei besonders wichtig für uns. Ab Oktober werden wir die Ergebnisse auf MOZ.de präsentieren.