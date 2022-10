Vorerst bleibt es bei einer symbolischen Rekordfahrt: Am 7. Oktober startet der RB12 in Templin zu einer Sonderfahrt nach Berlin-Mitte. Statt wie üblich den Zielbahnhof Berlin-Ostkreuz anzusteuern, endete die Fahrt in Gesundbrunnen. Alternativ wird nun über eine Teilung des RE5 diskutiert. © Foto: Martin Risken