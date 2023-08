Ein lauter Knall, als die meisten Menschen schon in die REM-Phase eingetaucht sind: In der Nacht zum 28. April 2023 wurde in Fürstenberg der Geldautomat der Berliner Volksbank gesprengt. Zwischen zwei und drei Uhr sollen die bislang unbekannten Täter die Sprengung eingeleitet haben, teilte die Pol...