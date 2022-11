Die Gebäude- und Wohnungswirtschaft (Gewo) Zehdenick nimmt im Jahr rund 4,9 Millionen Euro an Mieten und Pachten an. Auch im kommenden Jahr soll ein Großteil wieder reinvestiert werden: in Instandhaltungen an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet und die Modernisierung von Wohnungen an der Maria...