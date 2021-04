Alle Züge, die von Berlin über Fürstenberg in Richtung Norden fahren, sowie die beiden Bahnen, die gegen 8 sowie gegen 18 Uhr aus dem Norden in Richtung Berlin fahren, werden in der Wasserstadt ab dem 13. Juni – nach erfolgter Dachreparatur – wieder am barrierefreien Hausbahnsteig halten. Al...