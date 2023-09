In Flammen aufgegangen war ein Transporter am Dienstagabend (12. September) um 22.25 Uhr in der Karl-Liebknecht-Straße in Hennigsdorf. Zeugen, die ein Zischen in den Reifen wahrgenommen hatten, alarmierten die Feuerwehr, wie Georg Modrack aus der Pressestelle der Polizeidirektion Nord berichtete.

Es handelte sich Modrack zufolge um einen Behindertentransporter. Ein Aufkleber am Heck des blauen Mercedes Sprinter signalisierte, dass damit Schulkinder befördert wurden.

Der Transporter ist jetzt komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr Hennigsdorf musste den Fahrzeugbrand mit einem C-Rohr und unter schweren Atemschutz löschen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 30.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Brandursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die kriminaltechnische Untersuchung ergab laut Modrack, dass ein technischer Defekt, aber auch Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden könnten.