Das Coronavirus bleibt auch in Oberhavel Thema. Die 7-Tage-Inzidenz wurde am Montag mit 491,5 angegeben. Auch Gemeinschaftseinrichtungen sind betroffen, darunter Kindertagesstätten, Pflegeeinrichtungen, Wohnstätten sowie Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete. Besonders dramatisch ist die Situation an einer Einrichtung in Velten. Dort kam es nun sogar zur kurzfristigen Schließung einer Einrichtung.