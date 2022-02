Es nannte sich offiziell nicht Demonstration und erst recht nicht Streik, was am frühen Mittwochnachmittag vor dem Tor von Alstom in Hennigsdorf geschah. „Wir führen unsere Betriebsversammlung unter freiem Himmel fort", verkündete Betriebsrats-Chef Volkmar Pohl vor rund 150 Mitarbeitenden aus d...