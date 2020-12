Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 14.30 und 16.45 Uhr aus einem Renault Clio, der in einer Tiefgarage in der Straße Fontanehöfe in Hennigsdorf stand, das Navigationsgerät gestohlen und die Lenkradverkleidung abgerissen.

Unklar wie die Täter in das Fahrzeug kamen

Wie die Täter in das Fahrzeug gelangt sind, sei bisher ungeklärt, teilte die Polizei mit. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.