Vom 25. bis 27. August wird es drei Tage lang Party zwischen Postplatz und Havelplatz in Hennigsdorf geben. Die traditionelle Festmeile findet das 23. Mal statt und bietet einige Attraktionen – von einer vielseitigen Bühnenshow bis hin zu Aktivitäten und Programm für die Kleinsten.

Eröffnet wird das Spektakel für alle Generationen am Freitag (25. August) um 18 Uhr auf dem Havelplatz mit dem traditionellen Fassbier-Anstich durch Bürgermeister Thomas Günther (SPD). Dieser bietet auch dieses Jahr seine beliebte Kremserfahrt um 10 und 13 Uhr an, bei der er seine Gäste zu seinen Lieblingsorten in der Stadt führt. Die Teilnahme kostet 12, ermäßigt 10 Euro. Hierfür sollte man sich jedoch vorher anmelden. Tickets gibt es in der Stadtinformation und online

Neben zirka 70 Ständen zum Schmausen und mehreren Fahrgeschäften bietet die Festmeile ganz besondere akustische Höhepunkte. „Unser Schwerpunkt liegt auf einem hochwertigen Bühnenprogramm“, sagt Kultur-Mitarbeiterin der Stadt, Andrea Stadtaus.

Kultur-Mitarbeiterin der Stadt Andrea Stadtaus (links) und Nadja Simon (recht), verantwortlich für das Kulturmarketing der Festmeile, präsentieren stolz das Plakat zur 23. Festmeile in Hennigsdorf.

© Foto: Jessica Neumayer

Festmeile Hennigsdorf – Glasperlenspiel, Spice 4 Ever, Motörblast

Deswegen ist sie auch besonders stolz, das Duo Glasperlenspiel, eine der erfolgreichsten Electropop-Formationen Deutschlands, aber auch Spice 4 Ever, Europas erste Spice-Girls-Tribut-Group, und das Techno-House-DJ-Trio Ruuuderboyz für Hennigsdorf gebucht zu haben.

Wer auf Schlager steht, kommt ebenso auf seine Kosten. Sarah Zucker, die mit ihren Songs wie „Ohne dich“ oder „La vie est belle“ gerade mit Roland Kaiser auf Tour ist, wird am Sonnabend die Fans begeistern. Ebenso wird Tanja Lasch die Balladen ihres Erfolgsalbums „100 % Liebe“ zum Besten geben. Rebell Tell, die gekonnt Schlager und Rock ’n’ Roll verbinden, werden mit ihren Versionen der Songs von Andrea Berg, Udo Jürgens und vielen mehr auf ihre ganz eigene Art die Bühne rocken.

Ein weiteres Highlight sind „Spielhagen – Club meets Chor“. „Das sind 14 Sänger und Sängerinnen, die Charts und Evergreens komplett neu denken“, verrät Stadtaus. Der Sonnabend wird mit einem Feuerwerk ausklingen. Dies kann sich jedoch noch ändern. „Das ist immer abhängig davon, welche Waldbrandstufe es gerade gibt“, erklärt Stadtaus.

Festmeile Hennigsdorf – Line-Dance und Kinderprogramm

„Der Sonntag beginnt traditionell mit Country und Linedance“, verrät die Kultur-Mitarbeiterin, und an die Kleinsten wird ebenfalls gedacht. „Honigkuchenpferde und das Kindertheater ,Der große Popolino‘ sind Highlights, die schon bekannte Größen im Kindermusikbereich sind“, kündigt Stadtaus zwei der zahlreichen Kinderhöhepunkte an.

Musikalisch bietet unter anderem die Band Bohja – vier Herren aus Hennigsdorf – dem Publikum verschiedene Coversongs von Westernhagen bis Bruce Springsteen. Durch das Programm führen an allen drei Tagen in diesem Jahr Tina Knop, manch einer wird sich an ihre Moderation beim Stadtempfang erinnern, und Eventmoderator Robert Köhler.

ÖPNV und Sperrungen zur Festmeile Hennigsdorf Sonderbusse und Straßensperrungen: ● Linie 819 der Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH (OVG) verkehrt am Freitag und Sonnabend ab S-Bahnhof Hennigsdorf in Richtung Alsdorfer Straße zusätzlich um 22.29, 23.29, 0.29 und 0.57 Uhr. ● Ab S-Bahnhof Hennigsdorf Richtung Spandauer Landstraße verkehren die Busse außerdem um 22.56, 23.56, 0.36 und 0.56 Uhr. Verkehrseinschränkungen von Freitag 16 Uhr bis zum Sonntag 22 Uhr: ● Die Rathenaustraße in Höhe des Postplatzes ab Heinestraße bis zur Karl-Marx-Straße ist gesperrt. (Ausnahme: Lieferfahrzeuge zum „Ziel“-Center) ● Von Freitag, 25. August, 12 Uhr, bis zum Sonntag, 27. August 2023, 22 Uhr, gilt in der Feldstraße zwischen Fontanestraße und Fasanenstraße ein absolutes Halteverbot zur Umleitung der Busse.

Weder Riesenrad noch Citylauf

Einen Wermutstropfen gibt es leider doch. „Wir werden auch dieses Jahr kein Riesenrad dabei haben", sagt Stadtsprecherin Andrea Linne. Die stünden alle an der Ostsee, und der Transport sei ein zu großer organisatorischer Aufwand. Ebenso wird der traditionelle Citylauf wegen der Sanierung der Fontanestraße nicht stattfinden

Erwartet werden an den drei Tagen 20.000 bis 25.000 Besucherinnen und Besucher auf der Festmeile, die der Stadt 165.000 Euro kosten wird. „Nach Corona gab es eine enorme Preissteigerung – Toiletten, Reinigung, Stände, alles ist teurer geworden", erklärt Pressesprecherin Linne die rund 35.000 Euro Mehrausgaben zum vorigen Stadtfest

Festmeile Hennigsdorf – Weitere Highlights neben der Bühne

Ein weiteres Highlight der Festmeile bietet dieses Jahr das Stadtbad. Bei einem Tag der offenen Tür am Freitag (25. August) von 10 bis 18 Uhr können sich zukünftige Badegäste schon vor der offiziellen Eröffnung ein Bild machen, an Mitmachständen das Bad kennenlernen und den Mitarbeitenden Fragen stellen. Die Badesachen können noch zu Hause bleiben, geschwommen wird erst ab dem 28. August.

Neben Musik, Tanz und Gaumenfreuden wird die demokratische Mitbestimmung nicht vergessen. Am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr können die Hennigsdorferinnen und Hennigsdorfer auf dem Postplatz ihre Stimme zum Bürgerhaushalt 2023 abgeben. Insgesamt stehen 50 Projekte zur Auswahl. Wer wählen möchte, sollte aber seinen Ausweis nicht vergessen. Das Ergebnis wird am Sonntag um 18 Uhr verkündet.