Die AfD von Velten sieht die Sicherheit in der Stadt, speziell im Umfeld des Bahnhofs, gefährdet. Seit Mai 2023, so heißt es in einem Antrag des AfD-Fraktionsvorsitzenden Heiko Gehring, „treiben Jugendbanden, meist mit Migrationshintergrund, mit Gewalt und räuberischer Erpressung ihr Unwesen“...