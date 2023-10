Die Serie von Umweltstraftaten, die um den 1. Oktober 2023 in Nieder Neuendorf begonnen hat, setzt sich fort. Jetzt wurde ein vierter Fall bekannt, bei dem eine große Menge an alten Reifen in die Natur abgekippt wurde. Nachdem das zwischen dem Wochenende und Dienstag (3. Oktober) dreimal im Oberj...