Am 7. Oktober 1980 feierte die DDR ihren 31. Geburtstag. Üblich war es damals, die Bevölkerung zu solchen Feiertagen mit Wohltaten zu beglücken. In Hennigsdorf konnte an jenem Tag erstmals in der neuen Schwimmhalle geplantscht und geschwommen werden. Knapp dreieinhalb Jahrzehnte später steht nun...