Ob telefonieren mit Festnetz oder Handy, Fernsehen schauen oder im Internet surfen – für Tausende Nutzer in Hennigsdorf, Velten und Umgebung ist das seit Donnerstag (31. August), kurz nach 9 Uhr nicht mehr möglich. „Sie sind von einer Flächenstörung betroffen“, teilte die Telekom einem Teil ihrer Kunden mit.

In dieser ersten Mitteilung war davon die Rede, dass ab 14 Uhr alle Störungen behoben sein werden. Diese Zeitangabe hat die Telekom mittlerweile wieder gestrichen.

Wann sind die Störungen behoben?

Auch Telekom-Sprecher Georg von Wagner konnte sich gegen 13 Uhr nicht dazu äußern, wann die Störung behoben sein wird. Er kannte aber deren Ursache: „Eine Firma hat bei Tiefbauarbeiten zwischen Velten und Oranienburg ein Glasfaserkabel zerstört.“ Wo genau der Schaden entstanden ist, konnte er nicht verorten. Es habe aber ein Kabel getroffen, das als Hauptvermittlung gilt. Derzeit werde versucht, den Datentransport auf ein parallel verlaufendes Kabel umzulegen. Ob und wenn, wann das erfolgreich sein wird, konnte er nicht sagen.

Betroffen sind aber nicht nur private Kunden, sondern auch Unternehmen. „Unser Werk in Velten ist von dem Vorfall betroffen und hat momentan keinen Zugang zum Internet. Somit sind alle Applikationen, die auf das Internet zugreifen, nicht verfügbar“, teilte Michel Barthe, Sprecher der Stadler Deutschland GmbH, mit. In dem hoch technisierten Standort in Hennigsdorf, in dem neue Züge auf ihre Zuverlässigkeit gecheckt werden, dürfte dies zu großen Problemen führen.