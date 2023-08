Per Eilmeldung verkündet der Telekommunikationsanbieter Vodafone über eine große Störung im ostdeutschen Raum im Kabel-, DSL- und Mobilfunknetz.

Auchsind von Ausfällen im Kabelnetz betroffen. Die Einschränkungen reichen von Wittstock/Dosse und Frankfurt (Oder) über Cottbus bis an die Grenze zu Sachsen. Außerdem sind in Teilen Berlins und Brandenburgs DSL-Kunden von Vodafone betroffen, allerdings in einem deutlich geringeren Umfang.