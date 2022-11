„Es ist unfassbar. Es ist noch so unreal.“ Mit diesen Worten reagierte Bürgermeister Thomas Günther (SPD) am Montag (21. November) gegenüber moz.de auf die Nachricht, dass Daniel Stenger im Alter von 48 Jahren gestorben ist. Der Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung ist am Sonnabend nach e...