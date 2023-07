Es war eine der wenigen guten Nachrichten der vergangenen Monate, als die Deutsche Bahn mitteilte, dass sie ab 9. Juni trotz der Großbaustelle für die beiden neuen Bahnbrücken die Marwitzer Straße in Hennigsdorf einseitig öffnet. Seither kann der von Marwitz und Bötzow sowie aus Richtung Krankenhaus kommende Verkehr den Bereich befahren.

Damals wurde aber auch mitgeteilt, dass diese einseitige Freigabe zeitlich begrenzt sei, und zwar vorerst bis zum 21. Juli. Eine Nachfrage bei der Bahn ergab, dass „eine Verlängerung der halbseitigen Sperrung leider ausgeschlossen ist“, wie ein Pressesprecher der Deutschen Bahn mitteilte. Das heißt im Umkehrschluss: Ab Freitag, 21. Juli, ist die Marwitzer Straße zwischen Fontanestraße und dem Kreisverkehr Veltener Straße für den Verkehr wieder in beiden Richtungen gesperrt.

Neuer Engpass in der Feldstraße

Damit wird der gesamte Verkehr wieder über die Feldstraße geleitet, die auch als Umleitung für die in der Sanierung befindliche Fontanestraße dient. Hinzu kommt, dass seit Donnerstag (13. Juli) in der Feldstraße (im Abschnitt zwischen Bahnbrücke und Berliner Straße) eine einseitige Sperrung besteht. Die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) muss dort einen defekten Abwasserkanal reparieren. Dass diese Arbeiten am Donnerstag pünktlich begonnen haben, bestätigte OWA-Mitarbeiter Christian Zudock. Die Arbeiten sollen am 21. Juli beendet werden. Damit ist die Engstelle, die in diesen acht Tagen ohne Baustellenampel passiert werden muss, passé, wenn die Marwitzer Straße wieder geschlossen wird.

32 Meter lange Behelfsbrücke wird angeliefert

Dass die Bahn die volle Bau­freiheit auf der Marwitzer Straße braucht, hat mit den kommenden Arbeiten zu tun. Ab dem 21. Juli werden nicht mehr notwendige Brückenteile ausgebaut und die baulichen Voraussetzungen dafür geschaffen, die Lagerung für die Hilfsbrücke einzubringen. Anschließend wird das 32 Meter lange Bauwerk angeliefert und eingebaut. Danach erfolgt der Abbruch der Bestandswiderlager unter und neben der Hilfsbrücke. Für die Sperrung der Marwitzer Straße liegt der Bahn bereits eine bis Jahresende reichende Genehmigung vor.

Erinnert sei auch nochmals an eine weitere Sperrung, die Verkehrsteilnehmer aus Oberhavel betrifft: Am 15. Juli wird die A111 von und nach Berlin zwischen den Anschlussstellen Stolpe (Hennigsdorf) und Waidmannsluster Damm in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Danach steht je Fahrrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. Diese Einschränkungen und weitere Vollsperrungen ziehen sich bis Ende August hin.

Letzte Chance zum Mitmachen beim Mobilitätskompass 2023!

Wir möchten mehr über das Mobilitätsverhalten der Brandenburgerinnen und Brandenburger erfahren, um noch gezielter auf Probleme oder positive Entwicklungen in unserer Heimat eingehen zu können. Ihre Erfahrungen und Einschätzungen sind dabei besonders wichtig für uns. Ab Oktober werden wir die Ergebnisse auf MOZ.de präsentieren.