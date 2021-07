Nach langer, coronabedingter Pause öffnen die Bühnen wieder. Zu dieser Nachricht gesellte sich am 21. Mai die, dass das Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin seinen 200. Geburtstag feiert, und das mit der Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber. Eingeweiht wurde es am 26. Mai 1821 au...