Die Initiative Fridays for Future ruft für Freitag, 25. September, zum globalen, corona-konformen Klimastreik in Neuruppin auf. Die Teilnehmer treffen sich um 12 Uhr vor der Fontaneschule. Das Motto für den Streik lautet „Patientin Erde hat Fieber! Kein Grad weiter“ und ist ein Appell an die Politik, sich stärker für den Schutz des Klimas einzusetzen und den Klimawandel zu stoppen.

MHB-Studenten beteiligen sich am Streik

Die Hochschulgruppe Health for Future der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin wird ebenfalls am Klimastreik teilnehmen. Die Sprecher appellieren: „Gesundheit braucht gesundes Klima!“. Die MHB wird gemeinsam mit Teilnehmern aus medizinnahen Berufen einen eigenen Demoabschnitt bilden.

Im Voraus werden die Teilnehmer gebeten, sich in eine Liste einzutragen, damit die Veranstalter einen Überblick über die Teilnehmerzahl bekommen. Die Liste ist unter https://dudle.inf.tu-dresden.de/KlimastreikNP/ zu finden.