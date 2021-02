In Wittstock werden rund 120 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verlieren, weil die Aldi-Nord-Gruppe ihr Zentrallager in der Dossestadt zum Jahresende schließen will. Begründet wird dieser Schritt von Aldi-Nord damit, dass „die Logistik im nördlichen Brandenburg sowie in Mecklenburg-Vorpommern neu...