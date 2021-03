Bereits bei ihrem ersten Auto – ein Nissan Micra K11 – hat Antonia Köhler gemeinsam mit ihrem Vater, der Kraftfahrer war, so einiges instand gesetzt. „Es gab viel zu tun“, lacht die 24-Jährige aus Walsleben, die letztlich ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht hat und nun als Jahrgangsbeste ihre Ausbildung zur Kfz-Mechatronikerin abgeschlossen hat.

Gesellenbrief vom Präsidenten der Handwerkskammer Potsdam

Obwohl sämtliche Ehrungsveranstaltungen ausgefallen sind, machte sich Robert Wüst, Präsident der Handwerkskammer Potsdam, jüngst auf den Weg nach Walsleben, um Antonia Köhler persönlich ihren Gesellenbrief zu überreichen. „In diesem Jahr müssen wir leider auf den feierlichen Akt der Freisprechung verzichten.“ Dennoch dürften die Auszubildenden stolz auf den erreichten Abschluss sein, so Wüst. „Das letzte Jahr ihrer Ausbildung war geprägt von Ungewissheit, die die Pandemie mit sich brachte und ihre Lehre erschwerte. Ihre Ausbildungsbetriebe und Berufsschulen gingen verantwortungsvoll mit der Situation um, setzten alles daran, ihnen einen erfolgreichen Abschluss zu ermöglichen. Das war nicht immer einfach.“

Antonia Köhler ist froh, ihre Ausbildung beim Autodienst Pethke in Walsleben absolviert zu haben, wo sie im Januar nach ihrer dreieinhalbjährigen Lehre in eine Festanstellung übernommen wurde. Doch ganz so gradlinig, wie es scheint, war Antonias beruflicher Weg dann doch nicht. Sie legte erst noch einen kleinen Umweg ein. „Direkt nach dem Abitur am Oberstufenzentrum in Neuruppin war ich überfordert und wusste nicht wohin“, gibt sie zu. Als „Panikaktion“ bezeichnet sie deshalb ihre Entscheidung, erst eine Ausbildung in einem Reisebüro begonnen zu haben. Die Ausbildungsstätte war in Berlin, die Berufsschule in Rostock. „Alle waren super lieb, aber mir war schnell klar, das ich nicht für das Sitzen im Büro gemacht bin“, lacht sie mit einer robusten und ölverschmutzten Latzhose bekleidet in der Werkstatt in Walsleben.

Autodienst Pethke in Walsleben wird in diesem Jahr 30 Jahre alt

Und so beendete sie die Ausbildung noch während der Probezeit. Durch Zufall wurde sie auf das Geschäft von Jürgen Pethke, das im November sein 30-jähriges Bestehen feiert, aufmerksam. Der Beruf des Kfz-Mechatronikers habe sie schon immer interessiert, war sich Köhler klar geworden. Doch das Ausbildungsjahr hatte schon angefangen. Aber Pethke suchte eigentlich zu diesem Zeitpunkt auch gar keinen Azubi, sondern lediglich eine Werkstatthilfe, erinnert sich Köhler. Ihre Mutter habe sie überredet, trotzdem einfach anzurufen. Pethke und Köhler wurden sich einig. „Ich habe gemerkt, sie wollte das. Sie wollte mit den Händen arbeiten“, so der 56-Jährige, dessen Großvater auf dem heutigen Betriebsgelände früher eine Schmiede hatte.

Um keine Zeit zu verlieren, durfte die heute 24-Jährige bis zum Ausbildungsbeginn in Absprache mit dem Arbeitsamt, eine Art bezahlte achtmonatige Vorbereitung in dem Unternehmen absolvieren. „Am Anfang habe ich gedacht, ich darf nur die Autos saubermachen“, scherzt Antonia Köhler. Doch weit gefehlt. Sie musste sofort richtig mit anpacken. „Ich war froh, dass ich gleich so viel machen durfte. Denn das bringt einen schnell weiter, anders als wenn man nur daneben steht und nur zugucken darf“, ist die Kfz-Mechatronikerin, die mit dem Schwerpunkt Pkw ausgebildet wurde, überzeugt. Ihr Chef hatte dabei nie Zweifel, dass sich die Walslebenerin das mit der Ausbildung noch einmal anders überlegen würde, auch wenn in ihrer Berufsschulklasse nur eine weitere Frau war. Die Kunden jedoch hätten sie von Beginn an akzeptiert, so Köhler. „Am Anfang hatte ich ein wenig Angst, weil die Kundschaft teils schon seit hundert Jahren kommt“, gibt die junge Frau zu. Aber ihre Sorgen waren unbegründet. „Sie freuen sich und ich habe schon viel positives Feedback bekommen.“

Falsche Vorstellungen vom Beruf des Kfz-Mechatronikers

Jürgen Pethke würde gerne regelmäßig ausbilden. Er bekomme auch Bewerbungen, verrät er. Aber wenn auf dem Zeugnis nur Fünfen stünden, könne er damit nichts anfangen. „Die Lehrlinge müssen wollen“, so Pethke. Doch viele hätten verkehrte Vorstellungen von dem Beruf und würden dann kritisieren, dass es in der Werkstatt zu laut, zu dreckig oder auch kein Handy erlaubt sei. Ein Abitur erwarte er aber nicht. Aber sowohl bei Antonia Köhler, als auch bei dem vorherigen Lehrling, der ebenfalls noch im Betrieb tätig ist, habe sich gezeigt, dass Abiturienten reifer seien. „Sie haben eine gute Auffassungsgabe und gehen anders an die Sache ran. Jüngere sind oft noch Kinder“, so Pethkes Erfahrung. Und beim Beruf des Kfz-Mechatronikers, der 2001 aus den separaten Ausbildungen des Kfz-Mechanikers und des Kfz-Elektrikers zusammengelegt wurde, lerne man nie aus. Ständig seien Fortbildungen nötig, da sich auch die Technik der Fahrzeuge weiterentwickle. So soll sich die 24-Jährige, als Alternative und Vorstufe zur Meisterausbildung – da sie sich derzeit nicht selbstständig machen will – jetzt zum Servicemechaniker schulen lassen.

Denn Antonia Köhler verrät, dass ihr der Bereich der Mechanik auch näher steht als die Elektronik. Es sei beispielsweise überaus spannend, wenn auch nicht ganz einfach, zu sehen wie das Innenleben eines Getriebes aufgebaut ist und funktioniert. „Das hat viele meiner Mitschüler nicht interessiert.“ Ihr aber machen diese grundlegenden Dinge Spaß, gibt sie zu. Da kommt es ihr entgegen, dass sich der Autodienst nicht um die nigelnagelneuen Modelle kümmert, sondern eher die Autofahrer den Weg nach Walsleben finden, die Wagen fahren, die zwischen vier und über 20 Jahre alt sind. „Was hier her kommt, wird auch repariert – unabhängig von der Marke. Wir sind hier im ländlichen Bereich, da muss man alles machen wollen“, betont Jürgen Pethke. Auch wenn man manchmal Geduld haben müsste.

Handball in der Freizeit beim SV Union Neuruppin

Antonia Köhler, die in ihrer Freizeit erfolgreich in der Frauen-Handballmannschaft auf der Position der Kreisläuferin beim SV Union Neuruppin spielt und als Co-Trainerin die Jugendmannschaft schult, hat inzwischen beim eigenen Auto von Nissan auf VW gewechselt. Nachdem es anfangs ein Polo war, steht nun ein älteres Passat-Modell auf dem Hof. Der sei optisch und von der Leistung das Optimum, so die Walslebenerin. „Ich bin kein Freund von neuen Autos. Die älteren Modelle sind ehrliche Autos, bei denen ich viel alleine machen kann“, verrät sie. Und nach Feierabend freut sie sich, dass sie in ihrem Vater noch immer eine guten Gesprächspartner bei Fachfragen hat.