Nachdem es pandemiebedingt zwei Jahre nicht möglich gewesen war, Feuerwehrleute in Neuruppin bei einer größeren Veranstaltung vor Ort auszuzeichnen, wurde das am Sonnabend in der Wache in Alt Ruppin nachgeholt. 16 Kameraden wurden aus dem aktiven Dienst in die Alters- und Ehrenabteilung verabschiedet. © Foto: Holger Rudolph