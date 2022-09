Im Ziel, die Bäckereien in der Region zu erhalten, vereint: Norbert Janke von der Landbäckerei Janke in Flecken Zechlin (oben links), Volker Apitz von der Bäckerei Vollkern in Neuruppin (oben rechts), Marzena von Berswordt-Wallrabe von der Landbäckerei Janke (unten rechts) sowie Sebastian Steinecke (CDU) und Thomas Hausbalk von der Bäckerei Hausbalk in Wittstock/Dosse (unten links). © Foto: Odin Tietsche (Einzelfotos & Collage)