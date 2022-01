„Ein Mensch ist erfolgreich, wenn er zwischen Aufstehen und Schlafengehen das tut, was ihm gefällt“ – dieses Zitat von Bob Dylan prangt groß in dem Tonstudio, das sich Fred Zahl im Souterrain seines Hauses in Neuruppin eingerichtet hat. Und im Sinne dieses Spruches ist Zahl sehr erfolgreich,...