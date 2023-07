Zu einem Großeinsatz zahlreicher Feuerwehren kam es am Donnerstagnachmittag (6. Juli) in Kleinzerlang bei Rheinsberg. Gegen 14 Uhr war in der Marina Wolfsbruch im Entsorgungs- und Zulieferbereich unterhalb des Hotelhauptgebäudes ein Brand ausgebrochen. Dort befand sich auch eine Papierpresse, deren Inhalt nach ersten Erkenntnissen in Brand geraten war.

Die ersten vor Ort waren die Kameraden der Wehr aus Zerlang. Im weiteren Verlauf waren die Brandschützer aus Rheinsberg mit mehreren Einsatzfahrzeugen sowie die Feuerwehreinheiten aus Zechlinerhütte, Flecken Zechlin, Zühlen, Luhme und Linow zum Ereignisort beordert worden.

Gäste des Hotels müssen nicht evakuiert werden

Vor Ort waren ebenso Polizeikräfte und auch zahlreiche Rettungsfahrzeuge, da man davon ausgehen musste, dass in einem Hotel auch Personen zu Schaden kommen können. Es mussten jedoch keine Gäste des Hotels evakuiert werden.

Laut dem Einsatzleiter gab es eine Person, die mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung behandelt werden musste. Gegen 14.49 Uhr war das Feuer gelöscht. Allerdings erschwerte starke Rauchentwicklung die Löscharbeiten. Nur mit Atemschutz konnten sich die Feuerwehrleute sich dem Brandherd nähern. Noch am Nachmittag trafen Brandermittler der Kriminalpolizei ein, um zur Brandursache zu ermitteln.